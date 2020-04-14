В Дятьковском районе под колеса иномарки попала пьяная женщина

14 Апр 2020 2020-04-14T11:44:33+03:00

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В Дятьковском районе водитель иномарки сбил пьяную женщину. Все случилось 13 апреля около половины девятого вечера на улице Ленина в поселке Ивот.

По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем "Митсубиши Лансер" ехал сторону улицы Карла Маркса, когда под колеса ему угодила пьяная женщина.

Как говорят в областной Госавтоинспекции, она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В ДТП 51-летняя женщина получила переломы плеча, предплечья,таза и ушибы. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU