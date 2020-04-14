В Дятьковском районе под колеса иномарки попала пьяная женщина
В Дятьковском районе водитель иномарки сбил пьяную женщину. Все случилось 13 апреля около половины девятого вечера на улице Ленина в поселке Ивот.
По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем "Митсубиши Лансер" ехал сторону улицы Карла Маркса, когда под колеса ему угодила пьяная женщина.
Как говорят в областной Госавтоинспекции, она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В ДТП 51-летняя женщина получила переломы плеча, предплечья,таза и ушибы. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU