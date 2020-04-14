2020-04-14T11:53:31+03:00
Общество

26 работников брянского локомотивного депо отправили на карантин

У одного из сотрудников обнаружили коронавирус
Мария Дедкова
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Депо продолжает работать в штатном режиме.Депо продолжает работать в штатном режиме.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на карантин отправились 26 работников моторвагонного депо. Их коллега заболел коронавирусом.

Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе МЖД, выбывшие работники составляют всего 5% от общего штата. Депо продолжает обеспечивать бесперебойные пассажирские перевозки. Предприятие дезинфицировали.

На период их отсутствия депо усилили необходимым количеством локомотивных бригад. Все они проходят тщательный предрейсовый медицинский осмотр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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