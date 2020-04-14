26 работников брянского локомотивного депо отправили на карантин

14 Апр 2020 2020-04-14T11:53:31+03:00

У одного из сотрудников обнаружили коронавирус

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В Брянске на карантин отправились 26 работников моторвагонного депо. Их коллега заболел коронавирусом.

Как рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе МЖД, выбывшие работники составляют всего 5% от общего штата. Депо продолжает обеспечивать бесперебойные пассажирские перевозки. Предприятие дезинфицировали.

На период их отсутствия депо усилили необходимым количеством локомотивных бригад. Все они проходят тщательный предрейсовый медицинский осмотр.

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ИСТОЧНИК KP.RU