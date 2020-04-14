Депутаты от ЛДПР присоединились к волонтерской акции «МЫВМЕСТЕЛДПР».

14 Апр 2020 2020-04-14T11:25:14+03:00

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Волонтёрское движение направлено на помощь всем,кто вынуждены оставаться дома в изоляции из-за риска заражения коронавирусом :пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Напомним, 3 апреля активисты ЛДПР в Брянской области начали волонтерскую работу в помощь нуждающимся, которые находятся на самоизоляции.

Как сообщалось ранее, Брянское региональное отделение ЛДПР по инициативе депутата Государственной Думы Бориса Пайкина присоединилось к Всероссийской акции «Мывместе».

На прошедших выходных руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин посетил ряд семей и раздал нуждающимся продуктовые наборы. Его примеру последовали депутаты регионального Заксобрания Михаил Аминтазаев, Юрий Авдеев, Александр Струков, Максим Иванченко, и депутаты Брянского городского Совета от ЛДПР в полном составе.

«Основная цель акции поддержать семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с самоизоляцией. Все депутаты, от сельских советов до Брянского горсовета и Брянской областной Думы от ЛДПР поддержали инициативу Бориса Пайкина. К нам поступает сотни заявок, которые мы оперативно обрабатываем и лично выезжаем с помощью к людям», - говорит депутат Брянской областной думы Сергей Антошин.

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ИСТОЧНИК KP.RU