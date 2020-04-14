14 Апр 2020 2020-04-14T10:57:40+03:00

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В Выгоничском районе нашли затопленный семь лет назад понтонный мост. Он был расположен у деревни Залятка. Мост затопило во время половодья в 2013 году. Это случилось в акватории реки Десны в трех с половиной километрах от Выгонич. Но до сих пор мост не извлекли из воды. Это выяснила природоохранная прокуратура во время проверки.

Прокурор потребовал от глав администраций Выгоничского района и поселка Выгоничи установить на берегу знаки, предупреждающие о наличии в реке потенциально опасного объекта. А после – ликвидировать мост. Виновных, кто не сделал этого раньше, потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На Выгоничскую поселковую администрацию природоохранный прокурор подал в суд. Требования – все те же. Убрать затопленный мост из реки. Иск сейчас рассматривают в Выгоничском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU