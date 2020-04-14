2020-04-14T10:38:03+03:00
Общество

Свалку мусора в Гордеевке потребовали убрать от главы администрации

Фотографии отходов появились в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Свалку мусора в брянском селе Гордеевка потребовали убрать от главы администрации района. Прокурор внес ему представление, которое сейчас рассматривают.

Фотографии отходов на окраине села сфотографировали местные жители. Они опубликовали снимки в социальных сетях. Это заметили в прокуратуре. И организовали проверку.

- На территории села Гордеевка есть две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Администрация Гордеевского района ничего не делает, чтобы ликвидировать свалку. А также не организовала сбор и транспортировку мусора с этого участка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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