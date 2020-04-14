14-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП под Брянском
В Брянском районе 14-летний подросток на квадроцикле въехал в трансформаторную будку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля около 16.00 на улице Лесной неподалеку от Белобережской турбазы.
По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали двое. 14-летний пассажир ушиб и поранил руку. Медики отпустили его домой, назначив лечение. 15-летняя пассажирка получила тупую травму живота . Девушку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU