2020-04-14T09:59:19+03:00
Происшествия

14-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП под Брянском

В аварии пострадали двое
Мария Дедкова
Поделиться:
По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением.По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянском районе 14-летний подросток на квадроцикле въехал в трансформаторную будку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля около 16.00 на улице Лесной неподалеку от Белобережской турбазы.

По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали двое. 14-летний пассажир ушиб и поранил руку. Медики отпустили его домой, назначив лечение. 15-летняя пассажирка получила тупую травму живота . Девушку госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дубровская фабрика получила сертификат на выпуск противочумных костюмов
26 работников брянского локомотивного депо отправили на карантин
В Брянской области на лекарства от коронавируса выделят 371 миллион рублей
В Дятьковском районе под колеса иномарки попала пьяная женщина
Депутаты от ЛДПР присоединились к волонтерской акции «МЫВМЕСТЕЛДПР».
В Выгоничском районе нашли затопленный семь лет назад понтонный мост
Свалку мусора в Гордеевке потребовали убрать от главы администрации
14-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП под Брянском
Число заболевших коронавирусом в Брянске на 14 апреля не изменилось и составило 142
В Брянской области провели больше пяти тысячи исследований на коронавирус
В Орловской области предложили временно отменить поезда в Брянск
Брянскому аграрному университету исполнилось 40 лет
На выходных за сжигание сухой травы оштрафовали 10 брянцев
Брянские предприятия выпускают 38 тысяч масок в сутки
В Брянске за день продезинфицировали 203 километра дорог
50 студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ