14-летний подросток на квадроцикле устроил ДТП под Брянском

14 Апр 2020 2020-04-14T09:59:19+03:00

По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Брянском районе 14-летний подросток на квадроцикле въехал в трансформаторную будку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 апреля около 16.00 на улице Лесной неподалеку от Белобережской турбазы.

По предварительной информации, 14-летний водитель квадроцикла «Багги» не справился с управлением, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали двое. 14-летний пассажир ушиб и поранил руку. Медики отпустили его домой, назначив лечение. 15-летняя пассажирка получила тупую травму живота . Девушку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU