2020-04-14T09:50:01+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Брянске на 14 апреля не изменилось и составило 142

За прошедшие сутки в Брянске не выявили новых заболевших коронавирусом
Мария Дедкова
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Всего в Брянской области на коронавирусную инфекцию обследовали 5051 человека.Всего в Брянской области на коронавирусную инфекцию обследовали 5051 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.30 14 апреля не изменилось и составило 142 человека.

Такие данные предоставил оперативный штаб.

Всего в Брянской области на коронавирусную инфекцию обследовали 5051 человека. За минувшие сутки на территории региона новых заболевших не выявили.

Напомним, 13 апреля из больницы выписали восемь человек. Теперь число выздоровевших достигло 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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