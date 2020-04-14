Число заболевших коронавирусом в Брянске на 14 апреля не изменилось и составило 142

14 Апр 2020 2020-04-14T09:50:01+03:00

Всего в Брянской области на коронавирусную инфекцию обследовали 5051 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Брянске не выявили новых заболевших коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом в Брянске на 8.30 14 апреля не изменилось и составило 142 человека.

Такие данные предоставил оперативный штаб.

Всего в Брянской области на коронавирусную инфекцию обследовали 5051 человека. За минувшие сутки на территории региона новых заболевших не выявили.

Напомним, 13 апреля из больницы выписали восемь человек. Теперь число выздоровевших достигло 11.

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ИСТОЧНИК KP.RU