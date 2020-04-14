2020-04-14T09:40:44+03:00
Общество

В Брянской области провели больше пяти тысячи исследований на коронавирус

К 14 апреля положительными результаты оказались у 142 человек
Мария Дедкова
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Исследования проводят в трех брянских лабораториях.Исследования проводят в трех брянских лабораториях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области провели 5051 исследование на коронавирус. Диагноз подтвердили 142 брянцам. Таковы данные на утро 14 апреля, сообщает оперштаб.

11 человек выздоровело. Еще 131 продолжают оставаться в Брянской областной больнице.

Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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