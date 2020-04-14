Брянскому аграрному университету исполнилось 40 лет

14 Апр 2020 2020-04-14T08:32:47+03:00

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14 апреля исполнилось 40 лет Брянскому государственному аграрному университету.

В апреле 1980 года Егор Ващекин основал институт на базе сельскохозяйственного техникума в селе Кокино.

У вуза изначально было три факультета: агрономический и зооинженерный, механизации и экономики сельского хозяйства, среднего сельскохозяйственного образования.

В 1995 году институт стал академией. А в 2014-м университетом.

Сейчас в Брянском государственном аграрном университете шесть институтов и факультетов, четыре филиала. Здесь учатся около пяти тысяч студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU