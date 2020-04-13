На выходных за сжигание сухой травы оштрафовали 10 брянцев

13 Апр 2020 2020-04-13T19:53:11+03:00

Сотрудники МЧС устраивают рейды в частном секторе и на дачах

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На нарушениях требований пожарной безопасности в Брянской области попались 10 человек. Таковы данные регионального МЧС за выходные. Рейды проходили в частном секторе и на дачных участках, поскольку в последнее время участились случаи возгорания сухой травы.

На тушение данных пожаров, рассказали в МЧС, спасатели выезжают более чем 70 раз в сутки. Больше всего пожаров зарегистрировано в Гордеевском и Красногорском районах.

- С 11 апреля здесь ввели особый противопожарный режим, однако за это время в данных населенных пунктах произошло 10 возгораний сухой травы, - говорят в пресс-службе. - Чаще всего причиной возгораний становится человеческий фактор: пренебрежение правилами пожарной безопасности, а порой и умышленный поджог.

Всех нарушителей оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU