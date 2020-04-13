Брянские предприятия выпускают 38 тысяч масок в сутки

13 Апр 2020 2020-04-13T19:22:33+03:00

Фабрики к концу апреля будут выпускать до 50 тысяч масок в сутки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Брянской области на предприятиях шьют 38 тысяч масок в сутки. На следующей неделе производство обещали увеличить.

Фабрики к концу апреля будут выпускать до 50 тысяч масок в сутки, сообщает оперативный штаб.

Необходимые для медицинских работников средства индивидуальной защиты делают на Брянском камвольном комбинате, Клинцовской швейной фабрике, Брянском УПП ВОГ.

К слову, на Дубровской фабрике будут шить противочумные костюмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU