2020-04-13T19:01:24+03:00
Общество

В Брянске за день продезинфицировали 203 километра дорог

На улицы вышло 12 единиц техники
Мария Дедкова
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Напомним, в городе обработку проводят каждый день с 3 апреля.Напомним, в городе обработку проводят каждый день с 3 апреля.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается дезинфекция дорог, тротуаров и ограждений. На выходных рабочие обработали 183 километра дорог.

13 апреля на улицы города вышли 12 единиц техники. Они продезинфицировали 203 километра дорог.

Напомним, в городе обработку проводят каждый день с 3 апреля. Поверхности поливают раствором с гипохлоритом натрия.

Перед использованием дезраствор прошел контроль в Центре гигиены и эпидемиологии, сообщают в оперштабе. Содержание хлора в нем не превышает 1%, что безопасно для людей и животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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