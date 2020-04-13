В Брянске за день продезинфицировали 203 километра дорог
В Брянске продолжается дезинфекция дорог, тротуаров и ограждений. На выходных рабочие обработали 183 километра дорог.
13 апреля на улицы города вышли 12 единиц техники. Они продезинфицировали 203 километра дорог.
Напомним, в городе обработку проводят каждый день с 3 апреля. Поверхности поливают раствором с гипохлоритом натрия.
Перед использованием дезраствор прошел контроль в Центре гигиены и эпидемиологии, сообщают в оперштабе. Содержание хлора в нем не превышает 1%, что безопасно для людей и животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU