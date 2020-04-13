В Брянске поликлиники патрулируют росгвардейцы
Они напоминают о соблюдении режима самоизоляции
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В Брянске входы в больницы и поликлиники патрулируют сотрудники Росгвардии. Они напоминают брянцам о действии режима самоизоляции.
Стражи правопорядка просят людей воздержаться от выхода из дома. Особое внимание уделяют пенсионерам, которые находятся в группе риска.
В то же время сотрудники подразделения вневедомственной охраны занимаются наблюдением за значимыми объектами.
Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, дежурства проходят каждый день в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU