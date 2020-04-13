В Брянске поликлиники патрулируют росгвардейцы

13 Апр 2020 2020-04-13T18:15:28+03:00

Они напоминают о соблюдении режима самоизоляции

Изменить размер текста: A A

В Брянске входы в больницы и поликлиники патрулируют сотрудники Росгвардии. Они напоминают брянцам о действии режима самоизоляции.

Стражи правопорядка просят людей воздержаться от выхода из дома. Особое внимание уделяют пенсионерам, которые находятся в группе риска.

В то же время сотрудники подразделения вневедомственной охраны занимаются наблюдением за значимыми объектами.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, дежурства проходят каждый день в штатном режиме.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU