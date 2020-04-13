В Брянской области подготовили 16 больниц для больных коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T17:52:47+03:00

Больницы для пациентов с COVID-19 расположены не только в Брянске, но и в районах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Здесь помощью смогут получить больше тысячи пациентов

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В Брянской области с коронавирусом будут бороться в 16 больницах. Столько медучреждений в регионе перепрофилировали.

Больницы для пациентов с COVID-19 расположены не только в Брянске, но и в районах.

Уже готовы принять пациентов два корпуса Брянской областной больницы и Брянский областной госпиталь для ветеранов войн. Вскоре завершат работы по переоборудованию в областной детской больнице и больнице № 4 в Брянске.

Медицинскую помощь брянцы с коронавирусом смогут получить в Клинцах, Новозыбкове, Клетне и Севске. Завершается подготовка больниц в Дятькове, Сельцо, Фокино, а также в Жирятинском, Выгоничском, Карачевском и Климовском районах.

В медучреждениях смогут разместить больше тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU