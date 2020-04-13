В Брянске не могут получить пропуска сотрудники «Союзпечати» и журналисты «КП»

13 Апр 2020 2020-04-13T17:57:49+03:00

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В Брянске до сих про не выдали пропуска для передвижения по городу сотрудникам «Союзпечати» и журналистам «Комсомольской правды» Брянск». Мы уже писали, что с 31 марта по всей Брянской области действует режим самоизоляции, и выходить из дома можно только в исключительных случаях

Как рассказали сотрудники организаций, заявление на получение спецдокументов работодатель подал еще 4 апреля. Однако ни киоски, ни журналисты указанного издания пропуска до сих не получили.

Напомним, специализированные пропуска будут выдавать сотрудникам непрерывно действующих предприятий, а также организаций, от работы которых зависит жизнь людей. Кроме того, документ выдадут сотрудникам системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента. Пропуска будут выдавать только на основании заявлений работодателей. Самостоятельно гражданин не сможет получить бумагу.

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ИСТОЧНИК KP.RU