2020-04-13T17:35:33+03:00
Общество

Брянский фотограф Дмитрий Шпиленок отправился снимать фильм на Камчатку

Премьера картины состоится в 2022 году
Мария Дедкова
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Съемки проходят в окрестностях Кроноцкого озера и реки Кроноцкой, включая приморскую тундру.Съемки проходят в окрестностях Кроноцкого озера и реки Кроноцкой, включая приморскую тундру.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянский фотограф-натуралист Дмитрий Шпиленок снимает фильм на Камчатке. В экспедицию наш земляк отправился, чтобы понаблюдать за лисами.

Съемки проходят в окрестностях Кроноцкого озера и реки Кроноцкой, включая приморскую тундру. Здесь чаще всего встречаются лисы-огневки.

– Я всегда мечтал снимать лис. Они удивительные, непосредственные, в поведении очень похожие на людей. К ним легко проникнуться, а это очень важное условие, чтобы снять по-настоящему хороший фильм, – рассказывает Дмитрий Шпиленок.

Сцены из жизни огневок в фильме будут чередоваться с пейзажами вулканов, тундры, заповедного тихоокеанского побережья, снятыми в разное время года.

Фильм будет называться «Камчатка. Рассказ в лисах». Премьера картины запланирована на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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