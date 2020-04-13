Брянский фотограф Дмитрий Шпиленок отправился снимать фильм на Камчатку
Брянский фотограф-натуралист Дмитрий Шпиленок снимает фильм на Камчатке. В экспедицию наш земляк отправился, чтобы понаблюдать за лисами.
Съемки проходят в окрестностях Кроноцкого озера и реки Кроноцкой, включая приморскую тундру. Здесь чаще всего встречаются лисы-огневки.
– Я всегда мечтал снимать лис. Они удивительные, непосредственные, в поведении очень похожие на людей. К ним легко проникнуться, а это очень важное условие, чтобы снять по-настоящему хороший фильм, – рассказывает Дмитрий Шпиленок.
Сцены из жизни огневок в фильме будут чередоваться с пейзажами вулканов, тундры, заповедного тихоокеанского побережья, снятыми в разное время года.
Фильм будет называться «Камчатка. Рассказ в лисах». Премьера картины запланирована на конец 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU