Вернувшихся из Москвы брянцев обязали отмечаться

13 Апр 2020 2020-04-13T17:09:54+03:00

Если же брянцы почувствуют у себя недомогание после поездки, им нужно вызвать скорую помощь. Фото: Мария Дедкова

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Брянцы, которые вернулись из Москвы, обязательно должны сообщить об этом на "горячую линию" Роспотребнадзора. После этого приехавшие, если у них нет признаков болезни, отправятся на 14-дневную самоизоляцию.

Если же брянцы почувствуют у себя недомогание после поездки, им нужно вызвать скорую помощь.

Напомним, такие меры приняли с 3 апреля. Соответствующие изменения внесли в постановление "О введении режима повышенной готовности".

Напомним, на сегодняшний день диагноз COVID-19 выявили у 142 человек. Некоторые из нх привезли болезнь из Москвы и Санкт-Петербурга.

ВАЖНО

Куда звонить, если вернулся из мест, где выявили коронавирус

«Горячую линия» управления Роспотребнадзора по Брянской области - 8(4832) 66-06-96,

«горячая линия» Правительства Брянской области - (4832) 64-47-10,

по единому номеру «112» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU