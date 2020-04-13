В Брянске снизили стоимость аренды для продавцов на Центральном рынке

13 Апр 2020 2020-04-13T16:48:45+03:00

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В Брянске снизили стоимость аренды для владельцев павильонов на Центральном рынке. Скидки составили до 76%. Также сделали скидку в 20% для предпринимателей, торгующих продовольственными товарами, сообщает издание "БрянскТудей".

Такие меры приняли из-за сложной ситуации в экономике в период коронавируса.

Многие бизнесмены оказались в трудной ситуации. На днях в Брянской области приняли закон, по которому владельцам коммерческой недвижимости на 50 процентов снизили налоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU