В Брянске снизили стоимость аренды для продавцов на Центральном рынке
Скидки составили до 76%
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В Брянске снизили стоимость аренды для владельцев павильонов на Центральном рынке. Скидки составили до 76%. Также сделали скидку в 20% для предпринимателей, торгующих продовольственными товарами, сообщает издание "БрянскТудей".
Такие меры приняли из-за сложной ситуации в экономике в период коронавируса.
Многие бизнесмены оказались в трудной ситуации. На днях в Брянской области приняли закон, по которому владельцам коммерческой недвижимости на 50 процентов снизили налоги.
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ИСТОЧНИК KP.RU