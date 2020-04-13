В Брянске дорожники вернулись к ремонту улицы Пионерской

13 Апр 2020 2020-04-13T16:56:07+03:00

Стоимость ремонтных работ – более шести миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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После недельной самоизоляции дорожники вновь приступили к ремонту улицы Пионерской. Это одна из 20 дорог, которая вошла в нацпроект по безопасным и качественным автодорогам в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Протяженность участка - от улицы Калинина до улицы Луначарского - 0,4 километра, стоимость работ – более шести миллионов рублей.

- Ранее здесь сняли старый слой асфальта, - рассказали в горадминистрации. - Сейчас подрядная организация занимается строительством и ремонтом тротуаров. Вдоль проезжей части частично установили бортовой камень, смонтировали новое освещение.

В ближайшее время строители начнут укладывать асфальт - сроки зависят от погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU