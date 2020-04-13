В Суземке из-за коронавируса на карантин ушли 30 человек
В Суземке из-за коронавируса изолировали 80 человек. 30 отправили на карантин. Еще 50 - находятся на самоизоляции. Все они общались с пенсионерами, у которых выявили коронавирус.
Напомним, зараженными оказались 69-летний мужчина и его супруга 68 лет. 7 апреля их госпитализировали в районную больницу с бронхитом. 11 апреля первые пробы на COVID-19 дали положительный результат.
На следующий день пациентов отправили в Брянск.
Как сообщает местная газета "Заря", в местах, где находились зараженные и лица, имевшие близкие контакты, провели дезинфекцию. У всех контактных взяли анализы. Окончательные результаты будут известны со дня на день.
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ИСТОЧНИК KP.RU