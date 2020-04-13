Брянский заповедник объявил «карантинный» фотоконкурс

13 Апр 2020 2020-04-13T16:07:19+03:00

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Заповедник «Брянский лес» объявил фотоконкурс в условиях самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

У конкурса «Под крышей дома моего» три номинации. Для первой («Зеленый мир на моем окне») нужно сфотографировать домашние растения, которые растут на подоконниках и рядом с ними. Для второй («А из нашего окна…») - вид из окна дома или квартиры на тему природы. Для третьей («Вместе в нами») – своих питомцев.

- Мы хотим вместе с вами понаблюдать за теми иногда удивительными явлениями, которые протекают совсем рядом с нами, в наших домах, в наших дворах, - говорит фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес» Виктория Бабанина. – Авторы самых интересных работ в каждой номинации получат призы от заповедника «Брянский лес» и грамоты. А по итогам фотоконкурса пройдет выставка - в реальном или виртуальном формате.

Работы можно присылать до снятия режима самоизоляции.

Фотографии ждут по электронному адресу: BrLes1987@yandex.ru с пометкой «Фотоконкурс». От участника конкурса принимают по одной фотографии в каждую номинацию. Работы должны быть сделаны не ранее апреля 2020 года. Фотографии нужно прислать в формате JPEG. Каждое фото должно иметь название, сопровождаться небольшим рассказом (до десяти строк) и анкетой участника: фамилия, имя, отчество, возраст, название фотографии и номинация, контактный телефон, населенный пункт.

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ИСТОЧНИК KP.RU