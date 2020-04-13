В Брянке будут судить гражданина Латвии за подкуп в 50 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T15:41:47+03:00

Так он попытался решить финансовые дела своей организации

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В Брянском районе на скамье подсудимых окажется гражданин Латвии, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Обвиняемый является учредителем ООО «ТракТр». По версии следствия, в 2019 году ему стало известно, что фирму включили в «реестр недобросовестных контрагентов» ООО «БрянскАгро-строй». Из-за чего подконтрольные предприятия не могли заключить выгодные договоры на выполнение подрядных работ.

Учредитель решил пойти на подкуп, чтобы выйти из «черного списка».

- Он попытался передать руководителю службы экономической безопасности ООО «БрянскАгрострой» 50 000 рублей, - рассказали в прокуратуре.

Дело направили в Брянский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU