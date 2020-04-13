В Брянской области временно закроют храмы и церкви для прихожан
В Брянской области решили закрыть для прихожан все храмы и церкви. Такие меры помогут избежать массового скопления людей на Пасху и другие праздники.
Соответствующее постановление 13 апреля подписала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.
Руководители религиозных конфессий до окончания режима повышенной готовности должны ограничить доступ в храмы для прихожан. Исключением станут священнослужители, а также лица, которые задействованы в службах. Кроме того, брянцам запретили ходить на кладбища. Единственное исключение - похоронная процессия, на которой присутствуют не больше 10 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU