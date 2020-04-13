С 15 апреля материнские капиталы в Брянской области будут зачислять автоматически
С 15 апреля в Брянской области начнут автоматически оформлять сертификаты на материнский капитал.
Мамочкам для этого не придется обращаться в Пенсионный Фонд.
- Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать из государственного реестра записей актов гражданского состояния, -говорят в пресс-службе ОПФР в Брянской области. - Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
Чтобы узнавать всю подробную информацию, жительницам Брянщины порекомендовали зарегистрироваться на этих сайтах.
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ИСТОЧНИК KP.RU