Брянцам посоветовали отказаться от наличных в общественном транспорте
Брянцам посоветовали не расплачиваться наличными в автобусах и троллейбусах. Такие рекомендации дали руководители автотранспортного предприятия.
Оплатить проезд всегда можно банковской картой. Такой способ остается наиболее безопасным в условиях распространения коронавируса.
Напомним, с 13 апреля в Брянске увеличат количество автобусов и троллейбусов в часы пик. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей на остановках.
Салон в общественном транспорте должен быть заполнен наполовину. Пассажиры должны сидеть по одному человеку в ряду. Такие меры действуют и для частных перевозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU