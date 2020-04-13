Брянцам посоветовали отказаться от наличных в общественном транспорте

13 Апр 2020 2020-04-13T14:10:23+03:00

бесконтактный способ остается наиболее безопасным в условиях распространения коронавируса. Фото: Ольга УМАРОВА

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Брянцам посоветовали не расплачиваться наличными в автобусах и троллейбусах. Такие рекомендации дали руководители автотранспортного предприятия.

Оплатить проезд всегда можно банковской картой. Такой способ остается наиболее безопасным в условиях распространения коронавируса.

Напомним, с 13 апреля в Брянске увеличат количество автобусов и троллейбусов в часы пик. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей на остановках.

Салон в общественном транспорте должен быть заполнен наполовину. Пассажиры должны сидеть по одному человеку в ряду. Такие меры действуют и для частных перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU