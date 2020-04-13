Волонтеры ЛДПР бесплатно раздают брянцам маски
По инициативе депутата Госдумы Бориса Пайкина и руководителя фракции ЛДПР в Брянской облдуме Сергея Антошина, активисты Брянского регионального отделения ЛДПР в очередной раз вышли на улицы, чтобы рассказать жителям Брянска о профилактике коронавируса и бесплатно раздать медицинские маски.
На сегодняшний день большое количество людей находится вне дома: выходят по необходимости в магазин или на прогулку с домашними животными. Заходя в транспорт, магазины, аптеки, для профилактики жителям рекомендовано надевать маски, чтобы обезопасить себя и окружающих. Особое внимание уделяют людям старше 65 лет.
Фото: ЛДПР.
В помощь Брянской области было закуплено 20 тысяч масок. В целях профилактики коронавирусной инфекции акция стартовала 9 апреля .Активисты ЛДПР уже раздали более 1000 масок прохожим на улице около аптек, магазинов и мест с большим скоплением людей. Маски раздавались всем проходящим мимо, заходящим в аптеки или магазины.
«Друзья, мы должны внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Маски – это одна из главных составляющих профилактики, направляясь по своим делам, не забывайте об этом. Берегите себя и не болейте!» - отметил Борис Пайкин.
ИСТОЧНИК KP.RU