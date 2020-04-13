Житель Клинцовского района сделал из своего дома наркопритон
Уголовное дело передали в суд
Клинчанин "аредовал" свой дом наркоманам.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Клинцовском районе будут судить 39-летнего местного жителя, который превратил свой дом в наркопритон. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
С сентября 2019 года по февраль 2020-го обвиняемый систематически предоставлял принадлежащее ему жилище в поселке Оболошево для употребления наркотиков.
- Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд, - уточнили в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU