Житель Клинцовского района сделал из своего дома наркопритон

13 Апр 2020 2020-04-13T13:39:27+03:00

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В Клинцовском районе будут судить 39-летнего местного жителя, который превратил свой дом в наркопритон. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

С сентября 2019 года по февраль 2020-го обвиняемый систематически предоставлял принадлежащее ему жилище в поселке Оболошево для употребления наркотиков.

- Уголовное дело направили в Клинцовский районный суд, - уточнили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU