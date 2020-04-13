Брянское «Динамо» получило новый клубный автобус

13 Апр 2020 2020-04-13T12:51:37+03:00

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Команда «Динамо-Брянск» получило новый клубный автобус МАЗ. Он приехал на учебно-тренировочную базу в Отрадном. Об этом 13 апреля сообщили на официальном сайте клуба.

Деньги на автобус выделили из областного бюджета. На машине появится дизайнерский рисунок. К оформлению автобуса в клубных цветах приступят после того, как закончится период самоизоляции.

Автобус уже прошел санитарную обработку и готов к перевозкам команды. Правда, футболисты, как и многие находятся на самоизоляции. Все спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи, отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU