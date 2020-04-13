2020-04-13T12:38:38+03:00
Общество

В Брянске «медработник» украла у пенсионера 150 тысяч рублей

Женщина пообещала бесплатные лекарства в разгар пандемии
Ольга УМАРОВА
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До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске лже-медработница пообещала пенсионеру бесплатные лекарства и похитила 150 тысяч рублей. Потерпевший – 86-летний житель Бежицы, рассказали в областном УМВД.

По словам мужчины, инцидент произошел днем. В квартиру к нему постучались две женщины, которые назвались медработниками. Обе были в медицинских масках.

- Они расспросили мужчину о здоровье и сообщили, что в разгар эпидемии коронавирусной инфекции пенсионерам положены бесплатные профилактические лекарства, - рассказали в УМВД. - Записав его данные, гостьи попросили попить. И пока хозяин отошел, одна из женщин похитила из книжного шкафа 150 000 рублей. Пропажу пенсионер обнаружил только после ухода гостей.

В течение суток полицейские задержали подозреваемую - ранее судимую за аналогичные преступления 38-летнюю жительницу Брянска. Часть похищенного - 40 000 рублей – изъяли у задержанной и вернули владельцу. По статье «Кража» женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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