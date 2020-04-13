13 Апр 2020 2020-04-13T12:36:28+03:00

Санитарная обработка прошла на лестничных площадках, в тамбурах и холлах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если в вашем доме обработку не проводили, можно пожаловаться на управляющую компанию

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В 6865 брянских многоэтажках продезинфицировали подъезды от коронавируса. Санитарная обработка прошла в холлах, тамбурах, коридорах, на лестничных площадках и в лифтах, сообщают в оперативном штабе. Для этого используют составы, которые убивают вирус на различных поверхностях. С этим справляется обычная «хлорка». Если в вашем доме не проводили санитарную обработку, можно пожаловаться на «горячую линию».

Напомним, в Брянске на прошлой неделе обработали дезсредствами остановки общественного транспорта. Дороги поливали раствором гипохлорита натрия. На выходных его смыло с улиц растаявшим снегом.

Специализированная часть МЧС провела обработку на заводах, которые заработали на прошлой неделе. А также - на автотранспортном предприятии с дезинфекцией салонов автобусов.

Телефон "горячей линии": 8(4832) 32-24-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU