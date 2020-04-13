Брянским водителям ограничили въезд в Москву

13 Апр 2020 2020-04-13T12:20:34+03:00

Нарушителей будут разворачивать на постах ГИБДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меры касаются всех автомобилей с региональными номерами

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Для брянских автомобилистов ввели ограничение на въезд в Москву. Это связано с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Данные меры ГИБДД касаются всех машин с регистрационными знакам других регионов. Исключение составляют автомобили из Московской области.

Нарушителей будут разворачивать на постах ГИБДД, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем автоинспекторов находится 160 въездов в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU