Брянским водителям ограничили въезд в Москву
Меры касаются всех автомобилей с региональными номерами
Нарушителей будут разворачивать на постах ГИБДД.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Для брянских автомобилистов ввели ограничение на въезд в Москву. Это связано с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Данные меры ГИБДД касаются всех машин с регистрационными знакам других регионов. Исключение составляют автомобили из Московской области.
Нарушителей будут разворачивать на постах ГИБДД, если у водителей нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем автоинспекторов находится 160 въездов в город.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU