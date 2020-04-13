В Брянске выпишут несколько пациентов, вылечившихся от коронавируса
Об этом сообщает оперативный штаб
В Брянске готовятся выписать нескольких пациентов, излечившихся от коронавируса.Фото: Алексей ФОКИН
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В ближайшее время в Брянске выпишут еще несколько пациентов, которые прошли лечение от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Медики ожидают результатов последнего теста, который подтвердит полное выздоровление пациентов. Точное число последних в штабе не уточнили.
Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Брянской области на утро 13 апреля составило 142 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU