В Брянске выпишут несколько пациентов, вылечившихся от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T11:54:16+03:00

В Брянске готовятся выписать нескольких пациентов, излечившихся от коронавируса. Фото: Алексей ФОКИН

Об этом сообщает оперативный штаб

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В ближайшее время в Брянске выпишут еще несколько пациентов, которые прошли лечение от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Медики ожидают результатов последнего теста, который подтвердит полное выздоровление пациентов. Точное число последних в штабе не уточнили.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Брянской области на утро 13 апреля составило 142 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU