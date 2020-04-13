В Брянске увеличат количество автобусов в часы пик
В Брянске обещают увеличить количество автобусов в часы пик. Это время до девяти часов утра и после пяти часов вечера. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей на остановках. А также соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
Напомним, салон автобуса, троллейбуса или маршрутного такси должен быть заполнен наполовину. Пассажиры должны сидеть по одному человеку в ряду.
Кстати, общественный транспорт в Брянске с пятницы, 10 апреля, ходит по расписанию будних дней. В городе на работу вышли сотрудники около 300 предприятий. Пропуски выдали больше 60 тысячам человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU