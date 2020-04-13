2020-04-13T11:25:05+03:00
Общество

В Брянске увеличат количество автобусов в часы пик

Это необходимо, чтобы избежать скопления людей на остановках
Марина АНТОНОВА
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Пассажиры должны ехать по одному человеку в ряду.Пассажиры должны ехать по одному человеку в ряду.
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В Брянске обещают увеличить количество автобусов в часы пик. Это время до девяти часов утра и после пяти часов вечера. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей на остановках. А также соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

Напомним, салон автобуса, троллейбуса или маршрутного такси должен быть заполнен наполовину. Пассажиры должны сидеть по одному человеку в ряду.

Кстати, общественный транспорт в Брянске с пятницы, 10 апреля, ходит по расписанию будних дней. В городе на работу вышли сотрудники около 300 предприятий. Пропуски выдали больше 60 тысячам человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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