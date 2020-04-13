Под Клетней ремонтируют две дороги
В Клетнянском районе ремонтируют две дороги. Об этом сообщает местная газета «Новая жизнь».
Всего клетнянские дорожники обслуживают 263 километра автодорог. В прошлом году почти 71 миллион рублей выделили на содержание и ремонт федеральных и региональных дорог.
А в марте специалисты занялись участком автодороги Клетня-Алексеевка. На его благоустройство из облбюджета выделили более 12 миллионов рублей.
Кроме того, продолжается работа на участке Клетня-Павлинки. Здесь восстанавливают верхний слой асфальтобетонного покрытия протяженностью более 3 километров. Стоимость работ - около 12 миллионов рублей. Асфальтобетон поставляет местный завод.
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ИСТОЧНИК KP.RU