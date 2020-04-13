2020-04-13T10:52:26+03:00
Происшествия

В Брянске водитель «Опеля» сбила мотоциклиста

У пострадавшего – травма головы и ушибы
Ольга УМАРОВА
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В Бежицком районе Брянска «Опель Корса» столкнулся с мотоциклом «Сузуки». Автоавария произошла на улице Литейной в воскресенье, 12 апреля, около трех дня.

По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 34-летняя водитель иномарки выезжала с прилегающей территории, не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «Сузуки» который двигался по главной дороге. Мотоцикл вел 45-летний мужчина.

- У мотоциклиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, - говорят в ГИБДД. - После осмотра врачей его отправили на домашнее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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