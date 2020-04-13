В Брянске водитель «Опеля» сбила мотоциклиста
В Бежицком районе Брянска «Опель Корса» столкнулся с мотоциклом «Сузуки». Автоавария произошла на улице Литейной в воскресенье, 12 апреля, около трех дня.
По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 34-летняя водитель иномарки выезжала с прилегающей территории, не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «Сузуки» который двигался по главной дороге. Мотоцикл вел 45-летний мужчина.
- У мотоциклиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, - говорят в ГИБДД. - После осмотра врачей его отправили на домашнее лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU