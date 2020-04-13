В Брянске водитель «Опеля» сбила мотоциклиста

13 Апр 2020 2020-04-13T10:52:26+03:00

У пострадавшего – травма головы и ушибы

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска «Опель Корса» столкнулся с мотоциклом «Сузуки». Автоавария произошла на улице Литейной в воскресенье, 12 апреля, около трех дня.

По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 34-летняя водитель иномарки выезжала с прилегающей территории, не уступила дорогу и врезалась в мотоцикл «Сузуки» который двигался по главной дороге. Мотоцикл вел 45-летний мужчина.

- У мотоциклиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, - говорят в ГИБДД. - После осмотра врачей его отправили на домашнее лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU