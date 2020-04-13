В Климове пьяный водитель «Лады» врезался в гараж: пострадали четверо

13 Апр 2020 2020-04-13T10:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В брянском поселке Климово в гараж врезалась "Лада". ДТП произошло около девяти вечера в воскресенье, 12 апреля, на улице Садовой.

По предварительным данным областной ГИБДД, 22-летний водитель ВАЗ-21065 не справился с управлением. Пострадали четыре человека.

У автомобилиста – сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб груди. Врачи назначили ему лечение на дому. Также пострадали 20-летний, 21-летняя и 20-летняя пассажиры автомобиля.

- С различными травмами их отправили в больницу, - рассказали в УГИБДД. – После лечения пациентов отпустили домой. Выяснилось, что водитель был пьян.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU