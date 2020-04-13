В Брянской области освященные на Пасху куличи начнут продавать с 16 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T08:35:25+03:00

Обряд в этом году не будут проводить в храмах

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В Брянской области освященные перед Пасхой куличи начнут продавать с 16 апреля. В этом году традиционный обряд не будут проводить в храмах. Зато проведут на хлебокомбинатах.

В Брянске священнослужители освятят сдобный хлеб на Бежицком хлебокомбинате и на Брянском хлебокомбинате №1.

В районах области обряды проведут на предприятиях: «Унечахлебокомбинат», «Дятьково-хлеб», «Трубчевскхлеб», Клетнянский и Клинцовский хлебозаводы, хлебокомбинат Красногорского райпо, «Погархлебпром» и других.

Напомним, совместно с митрополитом приняли решение не освящать куличи в храмах перед Пасхой. Верующих призвали не ходить на богослужения. Пасхальная служба будет транслироваться по телевизору. Каждый может зажечь дома лампаду. Молитва все равно получится соборной - таким же образом поступит большое количество людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU