2020-04-13T08:14:19+03:00
Общество

В Брянской области число заболевших коронавирусом выросло до 142

Утром 13 апреля коронавирус подтвердился еще у одного пациента
Марина АНТОНОВА
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Общее число заболевших - 142 человека.Общее число заболевших - 142 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром 13 апреля 2020 года в оперативном штабе Брянской области сообщили еще об одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составило 142 человека.

Напомним, в воскресенье выяснилось, что в поселке Суземка заболела пожилая пара. Пенсионеров отвезли в Брянск. Их госпитализировали в Брянскую областную больницу. Там организовали госпиталь для заболевших коронавирусом. В медучреждение госпитализируют всех, у кого выявили инфекцию.

Супруги вряд ли входят в официальное число заболевших. Тест на коронавирус делают несколько раз, чтоб окончательно подтвердить диагноз. Судя по всему, у пожилой пары взяли только один анализ.

В региональном оперативном штабе не раскрывают, в каких районах области обнаружили заболевших. А также, у скольких людей первые пробы дали положительный результат.

Напомним, четверо пациентов по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии. Больным от 66 до 89 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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