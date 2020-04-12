2020-04-12T18:08:05+03:00
Общество

В брянской Суземке коронавирусом заболели двое пожилых супругов

Пациентов отправили в Брянск
Марина АНТОНОВА
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Анализы родственников заболевших будут готовы 13 апреля.Анализы родственников заболевших будут готовы 13 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В брянском поселке Суземка на выходных коронавирус выявили у двух пожилых супругов. Они лечились в местной больнице. После того, как диагноз подтвердился, пациентов направили на машине скорой помощи в Брянск в областную больницу, где организовали госпиталь для больных коронавирусом.

Предполагается, что пожилая пара могла заразиться еще в конце марта. Один из супругов ездил в Брянск, сообщает районная газета "Рассвет".

Санитарные врачи определили круг контактных лиц. По предписанию Роспотребнадзора, 50 человек отправили на самоизоляцию. Еще 30 - на карантин.

Места, которые посещала пожилая пара или их родственники, продезинфицировали. У близких взяли анализы на коронавирус. Их результаты будут известны в понедельник, 13 апреля.

Напомним, на 12 апреля в Брянской области подтвердили 141 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили 18 новых пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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