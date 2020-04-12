2020-04-12T16:48:19+03:00
Общество

Брянский митрополит Александр призвал не ходить на кладбища на Пасху

Об этом священнослужитель сказал в своем обращении после литургии на Вербное воскресенье
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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Брянский митрополит Александр призвал не посещать кладбища на Пасху. В первую очередь, для того, чтобы избежать массового скопления людей. Это поможет остановить распространение коронавируса в регионе.

Во-вторых, Пасха или Воскресение Христово – это праздник живых, а не мертвых. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», - говорится в Пасхальном тропаре. Иисус Христос победил смерть и даровал нам вечную жизнь.

Об этом владыка сказал в своем обращении к брянцам. Он выступил после литургии в Вербное воскресенье, 12 апреля. Митрополит напомнил, что Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах области. Но прихожан просят остаться дома. Служба будет транслироваться по телевизору. Каждый может зажечь дома лампаду и молиться.

Митрополит напомнил, что куличи в брянских церквях освящать в этом году не будут. Обряд проведут на хлебокомбинатах, чтобы брянцы смогли купить в магазинах уже освященные куличи.

- Господь попустил нам тяжелое испытание - пандемию коронавирусной инфекции, которое пришлось на спасительное время Великого поста, - сказал Александр. - Губительное поветрие распространилось и на Брянщине. И сейчас в нашем регионе наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка… Призыв к полной самоизоляции – это вынужденная мера для сохранения нашего с вами здоровья и здоровья наших родных. Мы относимся с пониманием к предписаниям властей и рекомендациям врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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