Выезд с улицы Щукина в Брянске сделают четырехполосным

12 Апр 2020 2020-04-12T16:13:48+03:00

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Улицу Щукина в Советском районе Брянска у пересечения с проспектом Станке Димитрова расширят до четырех полос. Дорогу капитально ремонтируют. В воскресенье, 12 апреля, здесь начали снимать старый асфальт. Эту работу планируют завершить за несколько дней.

На улице уже установили новое светодиодное освещение, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На Щукина построят тротуары.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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ИСТОЧНИК KP.RU