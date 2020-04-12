Выезд с улицы Щукина в Брянске сделают четырехполосным
Улицу Щукина в Советском районе Брянска у пересечения с проспектом Станке Димитрова расширят до четырех полос. Дорогу капитально ремонтируют. В воскресенье, 12 апреля, здесь начали снимать старый асфальт. Эту работу планируют завершить за несколько дней.
На улице уже установили новое светодиодное освещение, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. На Щукина построят тротуары.
Ремонт проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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ИСТОЧНИК KP.RU