12 Апр 2020 2020-04-12T12:49:41+03:00

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На трассе под Брянском пьяный водитель «Волги» перепутал свою полосу со встречной и спровоцировал ДТП. Автоавария случилась около половины девятого вечера в субботу, 11 апреля, на 132-м километре дороги Орел-Смоленск в Брянском районе.

Пьяный 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выезжал с левым поворотом на трассу из поселка Путевка. Он продолжил двигаться по встречной полосе. И столкнулся с «Судзуки», за рулем которой была 41-летняя женщина. Она ехала со стороны Мичуринского.

Автомобилистка сломала ребро. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU