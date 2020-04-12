В брянской деревне пьяный водитель врезался в балкон жилого дома
В деревне Пеклино в Дубровском районе пьяный водитель ВАЗ-21140 врезался в балкон жилого дома. Автоавария случилась около десяти часов утра в субботу, 11 апреля, на улице Калинина.
По предварительным данным, 42-летний автомобилист ехал со стороны трассы Орел-Смоленск. Он не справился с управлением и врезался в дом.
У водителя диагностировали сотрясение мозга и рану головы. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU