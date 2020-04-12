2020-04-12T12:28:14+03:00
Общество

В Брянске отремонтируют улицу академика Королева

Работы начнутся 15 апреля
Марина АНТОНОВА
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Работы завершатся к 13 июля.Работы завершатся к 13 июля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске отремонтируют улицу имени академика Королева. Об этом в День космонавтики 12 апреля сообщили в региональном управлении дорог. Работы пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Улица Королева находится в Володарском районе районе Брянска. Протяженность участка, на котором пройдет капитальный ремонт, – 1,6 километра. Работы начнутся 13 апреля. Срок завершения контракта – 13 июля.

Сергей Павлович Королев – ключевая фигура в освоении человеком космоса. Благодаря ему СССР стал передовой ракетно-космической державой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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