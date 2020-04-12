В брянских городах прошли автомобильные крестные ходы

12 Апр 2020 2020-04-12T11:26:31+03:00

Священнослужители объезжали райцентры на машинах и молились об избавлении от коронавируса

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Во многих брянских городах прошли автомобильные крестные ходы. Священнослужители объезжали райцентры на машинах с иконами и молились об избавлении от коронавируса.

В Трубчевском районе священники объехали села и деревни с наиболее почитаемыми в районе иконами, заходили в сельские храмы, останавливались у поклонных крестов. Они молились о здоровье местных жителей, сообщают в пресс-службе Клинцовской и Трубчевской епархии.

Автомобильный Крестный ход прошел в Сураже.

В начале апреля священнослужители объехали с иконами Новозыбков и селения вокруг. Они также молились об избавлении от нового коронавируса, сообщают в пресс-службе Новозыбковского благочиния.

Такие же крестные ходы на машинах прошли и в храмах Брянской епархии: в поселке Мичуринский, городах Сельцо и Карачев.

А самое масштабное событие состоялось на прошлой неделе в Брянске. После службы в Успенском соборе Свенского монастыря город облетели на вертолете. На борт подняли Свенскую икону Божьей Матери. И также молились об избавлении от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU