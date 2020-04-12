2020-04-12T10:39:48+03:00
Общество

Жителей Брянска призвали не заходить в общественный транспорт без масок

Объявление заметили в одном из автобусов
Марина АНТОНОВА
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Автобусы обработали дезинфицирующими составами.Автобусы обработали дезинфицирующими составами.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Жителей Брянска призвали не заходить в общественный транспорт без медицинских масок. Соответствующее объявление заметили в одном из автобусов. Фотографию опубликовали в социальных сетях.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, общественный транспорт в Брянске будет работать по расписанию буднего дня. На следующей неделе на работу в городе выйдут не меньше 60 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски только больным людям, чтобы не заражать остальных. Но в многих общественных местах, например, магазинах, посетителей просят надеть маску, так как невозможно отследить, кто болеет, а кто нет. Кроме того, коронавирус может проходить без симптомов.

В брянских автобусах пассажиров просят садиться по одному человеку в ряду, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Маршрутки в городе по утрам едут как всегда битком. Хотя частным перевозчикам тоже рекомендовали соблюдать безопасное расстояние между пассажирами. На практике этого делать не получается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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