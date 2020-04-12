Жителей Брянска призвали не заходить в общественный транспорт без масок
Жителей Брянска призвали не заходить в общественный транспорт без медицинских масок. Соответствующее объявление заметили в одном из автобусов. Фотографию опубликовали в социальных сетях.
Напомним, в понедельник, 13 апреля, общественный транспорт в Брянске будет работать по расписанию буднего дня. На следующей неделе на работу в городе выйдут не меньше 60 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски только больным людям, чтобы не заражать остальных. Но в многих общественных местах, например, магазинах, посетителей просят надеть маску, так как невозможно отследить, кто болеет, а кто нет. Кроме того, коронавирус может проходить без симптомов.
В брянских автобусах пассажиров просят садиться по одному человеку в ряду, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Маршрутки в городе по утрам едут как всегда битком. Хотя частным перевозчикам тоже рекомендовали соблюдать безопасное расстояние между пассажирами. На практике этого делать не получается.
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ИСТОЧНИК KP.RU