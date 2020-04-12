2020-04-12T10:19:46+03:00
Общество

В Брянске памятник Ленину вернули на постамент перед ДК БМЗ

Фотографии опубликовали в социальных сетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Бежицком районе Брянска памятник Ленину, который находится на площади перед ДК БМЗ, вернули на постамент. Фотографии с Ильичом опубликовали в социальных сетях. Некоторым пользователям показалось, что вождь мирового пролетариата стал располагаться выше, чем до ремонта.

Напомним, в конце декабря прошлого года брянца заметили, что памятника Ленину нет на прежнем месте. Многие решили, что после ремонта ДК БМЗ Ильича решили снести с площади. Но в горадминистрации уверили, что это не так. 12 миллионов рублей выделили на ремонт постамента. Сам памятник обещали почистить и вернуть на место.

Работы обещали закончить ко дню рождения Владимира Ленина 22 апреля. И даже эпидемия коронавируса и режим самоизоляции, установленный до 30 апреля, этому не помешают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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