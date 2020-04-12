Брянцам предложили посмотреть службу на Вербное воскресенье по телевизору

12 Апр 2020 2020-04-12T09:48:51+03:00

Она проходит в кафедральном соборе без прихожан

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Жителям Брянской области предложили посмотреть службу на Вербное воскресенье по телевизору. Также доступна онлайн-трансляция в сети. Богослужение началось в девять часов утра 12 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе на проспекте Ленина. И проходит без прихожан.

В воскресенье, 12 апреля, православные отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим. Митрополит Александр совершит литургию Святителя Иоанна Златоуста, сообщают в пресс-службе Брянской епархии. После он обратится к верующим.

Кроме того, православные смогут увидеть службу в Чистый четверг. Начало ее запланировано также на девять часов утра. Пасхальное богослужение верующим также придется смотреть по телевизору. Вход в храмы будет закрыт для прихожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU