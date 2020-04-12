В Брянской области подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T08:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 12 апреля 2020 года подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 141 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Четверо заболевших, это пациенты старше 65 лет, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все зараженные госпитализированы в Брянскую областную больницу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU