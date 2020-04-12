2020-04-12T08:54:56+03:00
Общество

В Брянской области подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом

Общее число заболевших составило 141 человек
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 12 апреля 2020 года подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 141 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Четверо заболевших, это пациенты старше 65 лет, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все зараженные госпитализированы в Брянскую областную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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