Студентам БГУ разрешили не платить за общежитие

11 Апр 2020 2020-04-11T18:24:02+03:00

Бесплатно в общежитиях будут жить около 1,4 тысячи ребят. Фото: Елена РАКОВА

Расходы за услуги возьмет на себя вуз

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Студенты БГУ имени И.Г. Петровского не будут платить за общежитие. Такое решение принял ректорат университета.

"На период действия режима самоизоляции с 16 марта по 30 апреля 2020 года студенты, магистранты и аспиранты, проживающие в общежитиях, освобождаются от платы за наем и платы за коммунальные и дополнительные услуги. Ранее внесенные средства будут учтены при оплате проживания за последующий период", - говорится на сайте вуза.

Бесплатно в общежитиях будут жить около 1,4 тысячи ребят.

Расходы возьмет на себя университет.

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ИСТОЧНИК KP.RU